Стилисты рассказали, какие вещи спасут жарким летом

Известные стилисты — Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди — назвали льняные брюки лучшей одеждой в жару, передает Real Simple. Они заняли первую строчку в списке подходящих вещей.

Помимо этого, эксперты отнесли к комфортной для жарких дней одежде платье-трапецию без рукавов и юбку в пол. В перечень были добавлены также капри и эспадрильи на платформе или на танкетке. Хейс подчеркнула, что эспадрильи — это обязательный элемент летнего стиля.

Это классический стиль, неизменно изысканный и женственный, — отметила стилист.

Специалисты также обратили внимание на однотонные комплекты, включающие в себя футболки и широкие брюки, рубашку из поплина и длинное платье из хлопка. Эти предметы гардероба можно назвать универсальными, поскольку они подходят для любого случая.

В конце списка — платье-майка в обтяжку и брюки с защитой от солнца.

Ранее сообщалось, что жаркая погода может привести к набору лишних килограммов. Исследование Университета Аделаиды показало, что риск ожирения возрастает при температуре выше 30 градусов. Ученые обнаружили связь между жарким климатом и уровнем ожирения среди жителей. Особенно сильно влияние жары ощущается в холодных регионах и среди пожилых людей.