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02 августа 2025 в 19:31

Ученые обнаружили связь между ожирением и жаркой погодой

The Sun: жара повышает риск ожирения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жаркая погода может стать причиной набора лишних килограммов, пишет The Sun со ссылкой на ученых. Исследование Университета Аделаиды показало, что риск ожирения увеличивается на 0,2% за каждый день, когда температура превышает 30 градусов.

Авторы проанализировали данные восьми штатов Австралии за 16 лет и выявили четкую зависимость: чем жарче климат региона, тем выше уровень ожирения среди его жителей. Влияние жары особенно сильно ощущается в холодных штатах и среди пожилых людей. Именно в этих группах был зафиксирован наиболее резкий рост массы тела в ответ на высокие температуры.

Высокие температуры могут сделать активный отдых и физическую активность менее привлекательными, что приводит к малоподвижному образу жизни, который, как было доказано, способствует ожирению, — заявляют авторы работы.

В то же время жара может подавлять аппетит в краткосрочной перспективе. Однако из-за высоких температур люди начинают пить большое количество сладких напитков, которые содержат много калорий.

Ранее стало известно, что количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард. В 2022 году ожирение выявили у почти 160 миллионов детей и подростков, что в пять раз больше, чем в 1990-м. Среди взрослых за последние три десятилетия доля страдающих ожирением женщин выросла более чем вдвое, а мужчин — почти втрое. При этом число людей с недостаточным весом значительно сократилось.

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