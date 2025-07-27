«Превысило миллиард»: миру грозит новая эпидемия The Lancet: каждый восьмой человек в мире страдает от ожирения

Количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард человек, показало глобальное исследование, в котором участвовали специалисты Пироговского университета. Как сообщает The Lancet, в 2022 году почти 160 млн детей и подростков имели ожирение — 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. В 1990 году этот показатель составлял 31 млн.

Среди взрослого населения доля женщин с ожирением увеличилась с 8,8% до 18,5%, мужчин — с 4,8% до 14%. При этом количество взрослых с недостаточным весом сократилось почти вдвое — с 14,5% до 7% у женщин и с 13,7% до 6,2% у мужчин. Среди девочек недостаточный вес снизился с 10,3% до 8,2%, а среди мальчиков — с 16,7% до 10,8%.

Ранее фитнес-тренер Александра Сулим рассказала, что избавиться от пивного живота можно только при сочетании диеты и регулярных тренировок. По ее словам, упражнения без контроля питания могут дать обратный эффект, поэтому важно исключить сахар, соль и жирные продукты, делая ставку на овощи, цельнозерновые и постное мясо.