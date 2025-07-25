Тренер раскрыла, как избавиться от пивного пуза Тренер Сулим: для избавления от пивного живота важно сочетать диету и спорт

Для избавления от абдоминального ожирения, которое также называют пивным животом, необходимо соблюдать диету и заниматься спортом, заявила NEWS.ru доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим. По ее словам, тренировки без налаживания рациона питания приведут к обратному эффекту.

Пивной живот — обиходное название абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пива. Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у лиц, не соблюдающих диету. Избавление от «пивного живота» включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату, — сказала Сулим.

Она объяснила, что при профиците калорий и физической активности происходит рост мышц и их увеличение в объеме. По словам тренера, здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки и насыщенных жиров. Сулим посоветовала отдавать предпочтение овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, а также рыбе. По ее словам, пища должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или отварена.

Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы, употреблять достаточное количество воды, проводить разгрузочный день раз в неделю, тщательно пережевывать пищу и питаться 4-6 раз в день небольшими порциями по 250-300 граммов. Для достижения результата диету необходимо дополнить силовыми и кардио-тренировками, дыхательными упражнениями, — добавила Сулим.

Она уточнила, что к наиболее эффективным упражнениям можно отнести берпи, скручивания тела, «альпинист», планка, приседания, вакуум и выпады с утяжелением. Существуют и другие методы избавления от пивного живота, например, липосакция, различные виды аппаратной терапии, криолиполиз, вакуумно-роликовый массаж и интралипотерапия.

Ранее врач Алексей Шишкин заявил, что упражнения с фитнес-резинками ускоряют обмен веществ, способствуя похудению. По его словам, резинки эффективны в комплексе с питанием и активностью.