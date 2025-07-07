Врач рассказал, как фитнес-резинки помогают худеть Врач Шишкин заявил, что занятия с фитнес-резинками ускоряют обмен веществ

Упражнения с фитнес-резинками ускоряют обмен веществ, способствуя похудению, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин. По его словам, резинки эффективны в комплексе с питанием и активностью.

Похудение происходит при дефиците калорий, когда вы тратите больше энергии, чем потребляете. Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий во время тренировки и после нее, — объяснил медик.

Шишкин отметил, что регулярные тренировки с резинками повышают мышечный тонус и улучшают рельеф. Резинки создают переменное сопротивление, заставляя мышцы работать интенсивнее. Они хорошо прорабатывают ягодицы, бедра и руки, добавил врач.

Ранее доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим заявила, что жим лежа и становая тяга являются лучшими упражнениями для формирования мужской атлетичной фигуры. По ее словам, эти базовые упражнения помогают эффективно развивать силу и мышечную массу.