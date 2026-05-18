Психолог ответила, влияет ли распространение смартфонов на рождаемость

Распространение смартфонов и цифровых технологий не является прямой причиной снижения рождаемости, а лишь отражает глубинные изменения в ценностях современных людей, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, гаджеты проявили уже существовавшие в обществе тенденции.

Я наблюдаю в РФ те же тенденции, что и в мире: живых встреч стало меньше, требования к партнеру завышены, а короткие дофаминовые контакты вытесняют готовность вкладываться в глубокую связь. Здесь легко перепутать причину и следствие. Смартфон не создал проблемы из воздуха, а проявил то, что уже зрело в обществе. Задолго до интернета мы начали иначе смотреть на обязательства: ценность личного комфорта и свободы стала выше парадигмы «вместе и навсегда». Соцсети удобно упаковали этот новый внутренний запрос: страх уязвимости и нежелание терпеть неудобства реальной близости получили цифровое оправдание, позволяющее оставаться в иллюзии поиска без риска отношений. Поэтому снижение рождаемости — это не техногенная катастрофа, а отражение выбора современных людей, — пояснила Михеичева.

Психолог добавила, что технологии — лишь инструмент и у них есть положительные стороны. По ее словам, например, видеосвязь помогает поддерживать эмоциональную близость на расстоянии, а социальные сети создают мощные поддерживающие сообщества, где молодые родители могут открыто обсуждать трудности и получать помощь, а это делает современную семью более осознанной.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти — их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.