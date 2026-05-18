Извинения за скандал в «Голосе», развод, богатый поклонник: как живет Алсу

Заслуженная артистка России Алсу раскрыла новые подробности скандала на шоу «Голос» с накруткой голосов во время участия ее дочери Микеллы в программе. Что об этом известно, как сейчас складываются карьера и личная жизнь певицы?

Чем известна Алсу

Алсу Абрамова (девичья фамилия — Сафина) родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульме, Татарстан. Окончила колледж Mander Portman Woodward в Лондоне и актерский факультет ГИТИСа.

Музыкальную карьеру Алсу начала в 15 лет. За годы карьеры выпустила десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользовались «Зимний сон», «Иногда», «Вчера», «Весна», «Буду я любить» и другие. Со временем исполнительница предпочла карьере семью.

«Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей», — говорила она.

Что известно о разводе Алсу

В 2006 году Алсу вышла замуж за предпринимателя Яна Абрамова. В том же году певица родила в США дочь Сафину. В 2008 году у пары родилась дочь Микелла, в 2016 году — сын Рафаэль. Младшие дети пары появились на свет в Израиле.

В мае 2024 года Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. Исполнительница признавалась, что долгое время закрывала глаза на выходки своего избранника, но в какой-то момент ее терпению пришел конец. В августе 2025 года брак был расторгнут.

«Я думаю, он был уверен в моей покорности и мягкости. Ну, потому что много лет было именно так, и вдруг я начинаю выяснять какие-то отношения и качать права. Ведь всегда все сходило с рук, скажем так», — поделилась она.

При разводе пара делила имущество суммой 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, бывшим супругам нужно было определить право собственности на апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе в Москве, четырехэтажный особняк площадью три тысячи квадратных метров на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолетной площадкой и даже мечетью, а также квартиру в Лондоне рядом со стадионом Lord's Cricket Ground на улице Сент-Джонc-Вуд.

Какие подробности рассказала Алсу о скандале с дочерью на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова в 2019 году победила в шоу «Голос. Дети». Тогда зрители заподозрили ее в махинациях с голосованием. Исполнительница рассказывала, что отправляла СМС за наследницу, но в рамках условий программы.

Каждый телезритель мог отправить не больше 20 СМС, но у певицы было два телефона, поэтому она отправила 40 голосов за свою дочь.

17 мая на Первом канале вышел выпуск шоу «ДОстояние РЕспублики», посвященный творчеству Алсу. В программе артистка раскрыла новые подробности скандала и призналась, что бывший супруг оказывал влияние на голосование.

«Действительно, в финале программы было вмешательство в процесс голосования. Я к этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь Микелла. Более того, когда я поняла, что идет какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: „Пожалуйста, остановись. Не делай этого“. Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше. Но, к сожалению, получилось так. Я хочу извиниться и перед Первым каналом, и перед всеми участниками этого проекта», — заявила она.

Чем сейчас занимается Алсу

Алсу после развода возобновила музыкальную карьеру. В апреле она представила новую песню «Мама не знает», записанную с композитором Игорем Крутым.

По данным СМИ, после развода Алсу начала ходить на свидания и привлекла внимание богатого поклонника. Им оказался 38-летний криптомиллионер, который ранее ухаживал за певицей Ольгой Бузовой.

