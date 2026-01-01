Раздел имущества, возобновление карьеры, планы на 2026 год: как живет Алсу

Заслуженная артистка России Алсу после развода вернулась к концертной деятельности. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Алсу

Алсу Абрамова (девичья фамилия — Сафина) родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульме, Татарстан. Окончила колледж Mander Portman Woodward в Лондоне и актерский факультет ГИТИСа.

Музыкальную карьеру Алсу начала в 15 лет. Под руководством продюсера Валерия Белоцерковского она выпустила песни «Зимний сон» и «Иногда», которые принесли артистке популярность. В 2000 году она выступала от России на международном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место с композицией Solo.

Со временем Алсу предпочла карьере семью.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей», — говорила она.

Что известно о личной жизни Алсу

В марте 2006 года Алсу вышла замуж за предпринимателя Яна Абрамова. В сентябре того же года певица родила в США дочь Сафину. В 2008 году у пары родилась дочь Микелла, в 2016 году — сын Рафаэль. Младшие дети пары появились на свет в Израиле.

В мае 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. В августе стало известно, что союз пары официально расторгнут. По словам артистки, она долгое время закрывала глаза на выходки своего избранника, но в какой-то момент ее терпению пришел конец.

Певица Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я думаю, он был уверен в моей покорности и мягкости. Ну, потому что много лет было именно так, и вдруг я начинаю выяснять какие-то отношения и качать права. Ведь всегда все сходило с рук, скажем так. А тут, честно говоря, наступил какой-то предел. То есть все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия на самом деле», — объяснила она.

При разводе пара делила имущество суммой 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, бывшим супругам нужно было определить право собственности на апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе в Москве, четырехэтажный особняк площадью три тысячи квадратных метров на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолетной площадкой и даже мечетью, а также квартиру в Лондоне рядом со стадионом Lord's Cricket Ground на улице Сент-Джонc-Вуд.

Чем сейчас занимается Алсу

Алсу в 42 года продолжает творческую деятельность. Артистка возобновила карьеру: дает сольные концерты и записывает новые песни. В 2025 году она выпустила треки «Сужая» и «Табу».

По данным Telegram-канала SHOT, после развода Алсу повысила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях, ее ценник вырос на 3 млн рублей. До расторжения брака приглашение певицы на праздник обходилось в 2 млн рублей.

По словам исполнительницы, 2025-й стал для нее годом трансформации. Алсу отметила, что в 2026 году она хочет расти как артистка и как человек.

