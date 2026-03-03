Овчинский рассказал о строительстве дома по реновации в Головинском районе

Овчинский рассказал о строительстве дома по реновации в Головинском районе

В столичном Головинском районе началось строительство еще одного дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что район считается лидером в Северном административном округе по числу домов, вошедших в действующую программу реновации.

Началось возведение новостройки по адресу: Авангардная улица, земельный участок 12 (зона 4.1). Общая площадь дома составит почти 35 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 340 квартир, из которых восемь адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 18 тыс. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В квартирах выполнят улучшенную отделку, лоджии остеклят. Здание оснастят современными инженерными системами и подключат к индивидуальному тепловому пункту, который обеспечит круглогодичное тепло- и водоснабжение. В столице уже оборудовано более 400 таких пунктов.

На первом, нежилом этаже разместятся магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры. Проект также предусматривает обустройство комнаты консьержа и колясочной.

Весь процесс возведения жилого объекта пройдет под контролем столичного Мосгосстройнадзора. Застройщик уже направил извещение о начале работ, после чего инспекторы составили программу контрольно-надзорных мероприятий. Проведение первой выездной проверки намечено на первый квартал текущего года, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза. В целом же, во всех округах столицы с начала реализации программы новоселье отметили около 85 тыс. семей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.