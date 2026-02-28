Овчинский: новостройку по программе реновации возведут в Соколиной Горе

В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации. Градостроительный план земельного участка для его возведения уже оформлен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

На земельном участке площадью 0,25 гектара в Мажоровом переулке планируется строительство дома для реализации программы реновации. В нем появятся квартиры площадью около 2,7 тыс. квадратных метров и нежилые помещения площадью более 600 квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и оборудуют спортивно-игровыми площадками, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Район Соколиная Гора отличается хорошей транспортной доступностью: здесь находятся четыре станции метро — «Семеновская», «Шоссе Энтузиастов», «Электрозаводская», «Авиамоторная», а также три станции Московского центрального кольца (МЦК) — Шоссе Энтузиастов, Соколиная Гора, Измайлово.

Кроме того, там есть множество социальных объектов — детские сады, школы, Московский политехнический университет, поликлиники и больницы, а также крупные парковые зоны. Примерно за 5–15 минут жители Соколиной Горы могут на общественном транспорте добраться до Измайловского лесопарка, усадьбы Кусково и парка «Сокольники».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в прошлом году в ЮВАО квартиры по программе реновации получили около 5,2 тыс. москвичей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале правительства Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».