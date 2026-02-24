В ГД ответили, кто будет следить за соблюдением ГОСТа для отделки квартир

Органы технического надзора будут следить за тем, чтобы отделка квартир соответствовала новому ГОСТу, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, по вопросу соблюдения стандартов также можно обратиться к независимым экспертам.

Сам по себе стандарт не создает отдельного надзорного органа — проверка соответствия отделки новым требованиям ляжет на плечи самих участников строительного процесса и контролирующих инстанций. При вводе дома в эксплуатацию государственная строительная инспекция проверяет объект на соответствие проектной документации и обязательным техническим регламентам, куда теперь войдут и положения нового ГОСТа. Однако основная масса дефектов выявляется уже при индивидуальной приемке квартир покупателями. В этой ситуации ключевую роль играют независимые эксперты и специализированные организации по техническому надзору, которые вооружаются лазерными уровнями, тепловизорами и люксметрами, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что заключение эксперта является ключевым доказательством при предъявлении претензий к застройщику или в суде. По словам депутата, данные свидетельствуют о масштабном характере проблемы — согласно разным источникам, 85–93% жильцов выявляют различные дефекты в своих квартирах.

Анализ жалоб покупателей позволяет составить рейтинг дефектов, которые раздражают владельцев новых квартир чаще всего. Безусловным лидером являются проблемы с остеклением — на них указывают до 72% опрошенных. Это царапины и сколы на стеклопакетах, разгерметизация, приводящая к запотеванию изнутри, плохая регулировка фурнитуры. На втором месте идут неровные стены и полы с перепадами высот, что впоследствии делает невозможным качественный монтаж плинтусов, укладку плитки или установку встроенной мебели без щелей. Замыкают тройку лидеров нарекания на качество вентиляции, межкомнатных дверей, а также скрытые дефекты электрики и сантехники, — добавил Чаплин.

Парламентарий заключил, что принятие нового ГОСТа может значительно уменьшить количество конфликтов между жителями и застройщиками, однако это возможно только если документ будет реально применяться, а не оставаться лишь на бумаге. По его словам, установление конкретных, измеримых стандартов качества устраняет субъективность в спорах.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта начнет действовать новый стандарт ГОСТ Р 72509-2026. Он устанавливает единые правила для оценки качества внутренней отделки в новостройках.