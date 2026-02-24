Активисты из Челябинской области возмутились сливом фекалий в заповеднике

Новые точки несанкционированного слива канализационных отходов найдены на берегах озера Увильды в Челябинской области, рассказал президент Уральского общества охраны природы Максим Чмель. По его словам, которые приводит URA.RU, ассенизаторы сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах. В дальнейшем отходы проникают в грунт, а затем и в озеро.

Если в прошлом году активисты и жители фиксировали разливы прямо в лес или поле, то в этом году начали закапывать негерметичные емкости в лесах вблизи Увильдов. Так, в районе «Красного камня» были найдены незаконные организованные точки сливов, — пожаловался активист.

Он добавил, что в местных поселках нет централизованной канализации. Это вынуждает владельцы домов, санаториев и баз отдыха прибегать к услугам ассенизаторов. При этом зачастую такой работой занимаются люди без статуса индивидуального предпринимателя.

