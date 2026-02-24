Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:48

Активисты из Челябинской области возмутились сливом фекалий в заповеднике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые точки несанкционированного слива канализационных отходов найдены на берегах озера Увильды в Челябинской области, рассказал президент Уральского общества охраны природы Максим Чмель. По его словам, которые приводит URA.RU, ассенизаторы сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах. В дальнейшем отходы проникают в грунт, а затем и в озеро.

Если в прошлом году активисты и жители фиксировали разливы прямо в лес или поле, то в этом году начали закапывать негерметичные емкости в лесах вблизи Увильдов. Так, в районе «Красного камня» были найдены незаконные организованные точки сливов, — пожаловался активист.

Он добавил, что в местных поселках нет централизованной канализации. Это вынуждает владельцы домов, санаториев и баз отдыха прибегать к услугам ассенизаторов. При этом зачастую такой работой занимаются люди без статуса индивидуального предпринимателя.

Ранее Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб окружающей среде от последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в 34,3 млрд рублей. Иск к компаниям — владельцам судов рассматривает арбитражный суд региона.

Челябинск
Челябинская область
экологи
активисты
загрязнения
отходы
заповедники
фекалии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.