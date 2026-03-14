14 марта 2026 в 14:00

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Беру яйца, муку и сахар — и готовлю японские оладьи, которые получаются невероятно воздушными и тают во рту. Никаких химических разрыхлителей — только натуральные ингредиенты и правильная техника.

Получается обалденная вкуснятина: высокие, пышные оладьи с золотистой корочкой и нежнейшей, пористой серединкой, которая буквально тает во рту. Они такие воздушные, что кажутся невесомыми, и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 2 штуки яиц, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка лимонного сока, растительное масло для жарки. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром до легкого посветления. Добавьте муку и перемешайте до однородности.

Белки взбейте с солью и лимонным соком в крепкую пену до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в желтковую массу лопаткой движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность. Разогрейте сковороду с маслом на слабом огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока они не остыли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Читайте также
Творожные «пирожки» без грамма муки — готовятся быстрее сырников, а вкус в сто раз интереснее
Общество
Творожные «пирожки» без грамма муки — готовятся быстрее сырников, а вкус в сто раз интереснее
Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки
Общество
Добавляю сливки вместо молока и лимон — кулич получается нежнее облака. Съедят не только шапочку, а весь до крошки
Забудьте про кабачковые: эти оладьи из капусты — новая любовь всей семьи. Минимум муки, максимум волшебного вкуса
Общество
Забудьте про кабачковые: эти оладьи из капусты — новая любовь всей семьи. Минимум муки, максимум волшебного вкуса
Никакой муки, только манка и кефир — оладьи получаются нежнее, чем когда-либо. Пышные, воздушные, с золотистой корочкой
Общество
Никакой муки, только манка и кефир — оладьи получаются нежнее, чем когда-либо. Пышные, воздушные, с золотистой корочкой
Ленивые пельмени за полчаса: рецепт домашнего ужина без долгой лепки и суеты
Общество
Ленивые пельмени за полчаса: рецепт домашнего ужина без долгой лепки и суеты
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

