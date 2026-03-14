Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Беру яйца, муку и сахар — и готовлю японские оладьи, которые получаются невероятно воздушными и тают во рту. Никаких химических разрыхлителей — только натуральные ингредиенты и правильная техника.

Получается обалденная вкуснятина: высокие, пышные оладьи с золотистой корочкой и нежнейшей, пористой серединкой, которая буквально тает во рту. Они такие воздушные, что кажутся невесомыми, и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 2 штуки яиц, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка лимонного сока, растительное масло для жарки. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром до легкого посветления. Добавьте муку и перемешайте до однородности.

Белки взбейте с солью и лимонным соком в крепкую пену до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в желтковую массу лопаткой движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность. Разогрейте сковороду с маслом на слабом огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока они не остыли.

