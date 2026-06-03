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03 июня 2026 в 11:20

Кишинев обвинили в энергоблокаде Приднестровья

Додон: власти Молдавии душат Приднестровье в экономике и энергетике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Руководство Молдавии применяет меры давления в отношении властей Приднестровья, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов и экс-президент страны Игорь Додон на сессии «Россия — Молдавия» Петербургского международного экономического форума. По его словам, Кишинев намеренно «душит» приднестровский регион, начав с экономических ограничений, а затем перейдя к энергетическим, передает корреспондент NEWS.ru.

Приднестровский регион сейчас душат, начали экономически, потом энергетически, пытаются склонить к сдаче всех позиций, к политическому самоубийству. Это происходит в последние несколько лет. Поэтому в ближайшие месяцы нас ждут новые вызовы, — сказал Додон.

Ранее бывший президент Молдавии заявил, что разрыв отношений с Россией обернулся стагнацией экономики республики. По его словам, сейчас уровень экономического роста страны находится на нулевой отметке.

Прежде посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не на вечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.

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