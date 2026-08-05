Эксперт оценил, как хабы WB в Казахстане изменят сроки доставки по России Экономист Кутьин: новые хабы WB в Казахстане ускорят доставку товаров в Сибирь

Открытие двух новых логистических хабов Wildberries на севере и юге Казахстана позволит значительно сократить время доставки товаров в отдаленные уголки России, заявил NEWS.ru директор по аналитике Инго Банка, кандидат экономических наук Василий Кутьин. По словам эксперта, главными бенефициарами этого логистического апгрейда станут Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Новые склады в Казахстане позволят обрабатывать заказы из Казахстана быстрее для этих регионов. <...> Для некоторых направлений доставка станет заметно оперативнее, — сказал Кутьин.

Ранее спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева рассказала NEWS.ru, что резкого удорожания товаров на Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей маркетплейса на территорию Казахстана в ближайшее время не произойдет. По ее словам, имеющихся у компании финансовых и управленческих резервов должно хватить, чтобы сгладить логистические издержки и не допустить скачка конечных цен для покупателей.

До этого стало известно, что российский маркетплейс Wildberries на фоне массированных атак ВСУ на свои логистические центры строит склады в Казахстане. По словам министра торговли республики Армана Шаккалиева, почти 260 тыс. квадратных метров в Алма-Ате и Астане должны заработать уже в первом квартале следующего года.