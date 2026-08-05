ВСУ ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Горловке ДНР

Пассажирский автобус получил повреждения в Горловке в результате удара со стороны ВСУ, сообщил в своем канале в МАКСе мэр города Иван Приходько. По его словам, атака была совершена с применением беспилотника.

В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины, — NEWS.ru) в Горловке поврежден пассажирский автобус, — указал руководитель.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки над регионом средства ПВО сбили 291 дрон самолетного типа. Он уточнил, что уничтожение дронов проводили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам региона, в результате чего пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник атаковал автомобиль. В селе Толоконном Белгородского района мужчина получил осколочные ранения плеча и голени после атаки FPV-дрона.