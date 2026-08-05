Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 5 августа нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 5 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.

Уточняется, что в ходе атаки в Киеве были поражены: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для БПЛА; инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», которые являются крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения.

Также ударом ВС РФ поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», занимающийся производством БПЛА, хранением и распределением материально-технических средств в интересах ВСУ, и логистический центр «Эпицентр», обеспечивающий обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства беспилотников, заявили в МО РФ.

В Киевской области, по данным оборонного ведомства, поражены: логистический центр «Терминал Бровары», транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в Броварах, а также логистический центр «Бровары», осуществляющие хранение беспилотников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены три сухогруза, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ», — добавили в Минобороны.

По целям в Киеве было запущено 39 ракет, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Всего было запущено около 39 ракет: около 28 баллистических ракет „Искандер-М“ и ракет комплекса С-400, около девяти гиперзвуковых крылатых ракет „Циркон“, около двух северокорейских баллистических ракет KN-23. Ни одна из ракет сбита не была», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

По данным подпольщика, помимо атак по военным складам, удар был также нанесен по местам размещения личного состава ВСУ, включая иностранных специалистов и наемников.

«Отдельный удар был нанесен по месту размещения иностранных наемников в районе Тетиева Киевской области», — указал Лебедев.

Кроме того, в ночь на 5 августа были уничтожены два локомотива в городе Тростянце Сумской области, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепре ударом БПЛА уничтожен склад корпорации „Биосфера“», — отметил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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