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05 августа 2026 в 11:34

Samsung нашла решение проблемы краснеющих экранов

Samsung: краснеющие экраны Galaxy S26 Ultra можно убрать обновлением ПО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания Samsung начала присылать пользователям из Южной Кореи сообщения о решении проблем с краснеющими экранами смартфонов Galaxy S26 Ultra, пишет Android Authority. Согласно уведомлению, владельцам телефона нужно либо обновить программное обеспечение, либо провести «программную калибровку». Последнюю можно сделать только в сервисных центрах компании.

Мы приносим искренние извинения за неудобства, вызванные проблемой, из-за которой центр экрана на некоторых моделях Galaxy S26 Ultra выглядит красноватым. Это явление можно устранить с помощью программной калибровки. Обратившись в местный сервисный центр, вы можете получить бесплатную калибровку независимо от оставшегося срока гарантии на ваше устройство, — говорится в уведомлении.

Фирма также готовит обновление для решения проблемы. Пока неизвестно, когда к нему получат доступ все пользователи Samsung. В компании сообщили, что пошлют информацию об обновлении всем владельцам смартфонов по мере его готовности.

Ранее стало известно, что Samsung начала разрабатывать второе поколение смартфона-«трискладушки» Galaxy Z TriFold. Его могут представить в 2027 году.

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