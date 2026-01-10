Россиян предупредили о мошеннической схеме с вредоносным ПО

Мошенники активно распространяют вредоносное программное обеспечение на мобильные компьютерные устройства, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Оно дает возможность перехватывать коды для входа в важные сервисы и обеспечивает удаленный доступ к банковским приложениям, передает ТАСС.

Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям, — прокомментировали в пресс-центре.

Вредоносное ПО предоставляет киберпреступникам широкий спектр возможностей для получения данных о мобильном устройстве пользователя. Они могут узнать модель телефона, версию операционной системы, используемые номера, информацию о сообщениях, контактах, истории звонков и местоположении. Кроме того, злоумышленники могут дистанционно управлять функциями устройства.

В МВД посоветовали избегать загрузки и установки приложений из ненадежных источников. Также рекомендуется использовать качественное антивирусное ПО для защиты устройства от вредоносных программ.

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.