14 марта 2026 в 19:05

Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады

Спортсмены Ворончихина и Голубков понесут знамя России на закрытии Паралимпиады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр, сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Само мероприятие состоится в керлинговом центре в Кортина-д’Ампеццо 15 марта.

Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу, — заявил Рожков.

Российские параатлеты выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Первый раз с того момента гимн РФ заиграл 9 марта после победы горнолыжницы Ворончихиной в супергиганте. Также 11 марта лыжница Анастасия Багиян одолела соперников в гонке на 10 км с раздельным стартом. Всего на игры приехало шесть российских атлетов.

Позже министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии — неуважение было проявлено к спортсменке из РФ Багиян.

спорт
Россия
Паралимпиада
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры атаки на Citibank в Дубае
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

