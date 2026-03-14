Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр, сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Само мероприятие состоится в керлинговом центре в Кортина-д’Ампеццо 15 марта.

Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу, — заявил Рожков.

Российские параатлеты выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет. Первый раз с того момента гимн РФ заиграл 9 марта после победы горнолыжницы Ворончихиной в супергиганте. Также 11 марта лыжница Анастасия Багиян одолела соперников в гонке на 10 км с раздельным стартом. Всего на игры приехало шесть российских атлетов.

Позже министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии — неуважение было проявлено к спортсменке из РФ Багиян.