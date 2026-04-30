На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. На объекте введены меры безопасности, водителей просят соблюдать указания сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в сообщении.

До этого ФСБ задержала в Чите жителя Санкт-Петербурга, призывавшего к ударам по Крымскому мосту, сообщил Центр общественных связей службы. Там отметили, что мужчина оправдывал в Сети террористическую деятельность Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Также в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Министерства обороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.