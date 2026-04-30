На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Крымский мост Фото: kremlin.ru
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. На объекте введены меры безопасности, водителей просят соблюдать указания сотрудников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в сообщении.

До этого ФСБ задержала в Чите жителя Санкт-Петербурга, призывавшего к ударам по Крымскому мосту, сообщил Центр общественных связей службы. Там отметили, что мужчина оправдывал в Сети террористическую деятельность Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Также в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Министерства обороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну
Россиян ждут две серии длинных выходных в мае
Соцфонд назвал средний размер пенсий россиян
Зеленский напрягся. Мадьяр занялся венграми в Закарпатье: как он их защитит
Трамп пообещал обнародовать данные об НЛО
В МИД РФ оценили реальные военно-промышленные возможности Украины
Мошенники придумали против россиян новую схему, которая связана с дачей
В России предложили ужесточить меры взыскания алиментов
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
«Заставляют ненавидеть русских». Фашисты захватили Одессу: как РФ ее спасет
Рособрнадзор запретил досмотр школьников на ЕГЭ
В США заявили о «грандиозной глупости» Запада из-за Украины
Флотилия с гуманитарной помощью подала сигнал бедствия у берегов Газы
«Лев хотел нас съесть»: Ватутин и игроки ЦСКА о триумфе в Евролиге-2006
В США на берег выбросило неизвестных синих существ
Песков рассказал о сроках перемирия с Украиной ко Дню Победы
Подбор жилья для отпуска: выясняем, что лучше — отель или квартира
«Мыкается, злобой исходит»: Хаматова договорилась — ее объявят иноагентом?
«Переходит все границы»: МИД РФ о ядерном оружии на Украине
Российский боец в одиночку уничтожил «небесную разведку» ВСУ
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

