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13 июня 2026 в 10:39

Посадка военного Ан-32 в Индии обернулась катастрофой

Военно-воздушные силы Индии сообщили о крушении самолета Ан-32

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, разбился при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам, сообщили представители индийских ВВС. Сведения о жертвах и пострадавших в настоящее время не раскрываются.

На месте инцидента работают спасательные службы. В индийских ВВС уточнили, что для выяснения причин катастрофы будет сформирована специальная комиссия по расследованию обстоятельств крушения.

Ранее в Доминиканской Республике частное воздушное судно Gulfstream G200 разбилось при попытке совершить аварийное приземление в аэропорту. На его борту находились два члена экипажа — оба пилота погибли. В Сети опубликованы видеозаписи произошедшего, где запечатлено, как самолет сильно подскакивает на взлетной полосе.

Кроме того, пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находилось два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под завалов.

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