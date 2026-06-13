Посадка военного Ан-32 в Индии обернулась катастрофой

Военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, разбился при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам, сообщили представители индийских ВВС. Сведения о жертвах и пострадавших в настоящее время не раскрываются.

На месте инцидента работают спасательные службы. В индийских ВВС уточнили, что для выяснения причин катастрофы будет сформирована специальная комиссия по расследованию обстоятельств крушения.

Ранее в Доминиканской Республике частное воздушное судно Gulfstream G200 разбилось при попытке совершить аварийное приземление в аэропорту. На его борту находились два члена экипажа — оба пилота погибли. В Сети опубликованы видеозаписи произошедшего, где запечатлено, как самолет сильно подскакивает на взлетной полосе.

Кроме того, пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находилось два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под завалов.