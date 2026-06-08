Взрыв самолета при посадке в Доминиканской Республике унес жизни пилотов Самолет с двумя пилотами взорвался после падения в Доминиканской Республике

В Доминиканской Республике частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в аэропорту. На борту находились два пилота — оба мужчины погибли, сообщают местные СМИ.

В Сети также появились кадры инцидента, на которых видно, как лайнер сильно подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе. Потом у него отрываются двигатели, после чего воздушное судно вспыхивает и выпускает в небо столб черного дыма.

Самолет следовал чартерным рейсом в Техас, но был вынужден запросить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Причины трагедии расследует авиационная комиссия. Специалистам предстоит выяснить точные причины отказа двигателя, приведшего к катастрофе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане около села Казанбаш произошло крушение самодельного легкомоторного самолета. Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры проинформировала, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели пилота.

До этого стало известно, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. В результате авиакатастрофы погиб один человек, второго сотрудники департамента по ЧС извлекли из-под обломков. Он находился в сознании.