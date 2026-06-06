В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет В Татарстане при падении самодельного легкомоторного самолета погиб пилот

В Татарстане около села Казанбаш произошло крушение самодельного легкомоторного самолета, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели пилота.

Вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. В результате авиакатастрофы погиб один человек.

До этого в районе населенного пункта Осиновый Мыс самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в Богучанском муниципальном округе. На борту находились сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края. Два человека получили травмы.

Также Следственный комитет подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. По данным ведомства, по факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.