Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:14

Воздушное судно совершило жесткую посадку под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Воздушное судно совершило жесткую посадку в районе населенного пункта Осиновый Мыс в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Инцидент произошел в 14:50 в понедельник, 25 мая, в Богучанском муниципальном округе.

25.05.2026 в 14:50 в Богучанском муниципальном округе в районе н. п. Осиновый Мыс совершило жесткую посадку воздушное судно. Всего привлекается: 10 человек, четыре единицы техники, от подразделений МЧС России по Красноярскому краю три человека, одна единица техники, — говорится в сообщении.

Ранее четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи. Воздушные суда благополучно приземлились, никто из находившихся на борту не пострадал. Первым около 07:00 пострадал лайнер, следовавший из Перми. Разряд пробил в корпусе шесть отверстий и повредил носовой обтекатель, однако командир принял решение садиться в аэропорту назначения.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Регионы
Красноярский край
самолеты
авиаинциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД
Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона
Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры
В порту Усть-Луга предотвращен теракт
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.