Россиянин вырвал вентиль умывальника в туалете и затопил самолет Россиянин устроил потоп в самолете во время рейса в Грузию

Пассажирский лайнер, летевший из России в Грузию, совершил экстренную посадку из-за затопления салона по вине одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, борт Superjet 100 авиаперевозчика Red Wings сошел с маршрута и приземлился в аэропорту Жуковский.

Инцидент произошел сразу после набора высоты, когда виновник происшествия зашел в уборную комнату. Россиянин проявил неосторожность при использовании умывальника, вырвал вентиль и спровоцировал затопление салона самолета в хвостовой части. Бортпроводники сумели остановить поток, однако командир воздушного судна принял решение прекратить полет в Батуми ради безопасности пассажиров.

