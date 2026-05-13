13 мая 2026 в 14:53

Россиянин вырвал вентиль умывальника в туалете и затопил самолет

Россиянин устроил потоп в самолете во время рейса в Грузию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пассажирский лайнер, летевший из России в Грузию, совершил экстренную посадку из-за затопления салона по вине одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, борт Superjet 100 авиаперевозчика Red Wings сошел с маршрута и приземлился в аэропорту Жуковский.

Инцидент произошел сразу после набора высоты, когда виновник происшествия зашел в уборную комнату. Россиянин проявил неосторожность при использовании умывальника, вырвал вентиль и спровоцировал затопление салона самолета в хвостовой части. Бортпроводники сумели остановить поток, однако командир воздушного судна принял решение прекратить полет в Батуми ради безопасности пассажиров.

Ранее воздушное судно ирландского авиаперевозчика Ryanair, выполнявшее перелет из Варшавы в британский Лидс, совершило вынужденное приземление в Амстердаме. Сразу после остановки лайнера на взлетно-посадочной полосе к нему направились многочисленные экипажи спасательных формирований, пожарные расчеты и медицинские бригады.

До этого в Бурятии воздушное судно Ан-2 произвело вынужденную посадку на необорудованную грунтовую дорогу. Борт выполнял задачи по авиационному обследованию и выявлению лесных очагов возгорания. В результате данного происшествия никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

