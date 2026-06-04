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04 июня 2026 в 19:19

«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины

Лавров заявил о противоречии в позиции США по украинскому урегулированию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская позиция по урегулированию кризиса на Украине по итогам саммита на Аляске осталась прежней, чего не скажешь про США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр добавил, что его удивили слова госсекретаря США Марко Рубио, который во время выступления в конгрессе вновь заговорил о поставках Киеву.

Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже, остается неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно. Но меня удивило, что Марко Рубио выступал в конгрессе вчера и там он сказал, что США не могут быть посредниками, потому что они поддерживают Украину, в том числе поставками вооружений. Круг замкнулся, получается, — сказал министр.

Также Лаврова озадачили слова Рубио о якобы неготовности России к переговорам по Украине и уступкам. Министр напомнил, что госсекретарь присутствовал на переговорном процессе на Аляске в 2025 году.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон не может быть беспристрастным посредником в этом конфликте. Он напомнил, что Белый дом открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

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