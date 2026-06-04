Лаврова удивили заявления США о якобы неготовности России к переговорам Лавров удивился заявлениям Рубио о низких шансах на скорое завершение конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров удивился заявлениям госсекретаря США Марко Рубио в конгрессе о низких шансах на скорое завершение конфликта на Украине из-за якобы неготовности Москвы к уступкам. В разговоре с RT министр напомнил, что Рубио присутствовал на переговорном процессе на Аляске в 2025 году.

Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам, — отметил он.

Также Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Ранее американские аналитики сообщили, что союзники Украины согласились с неспособностью Киева вернуть утраченные территории. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечали аналитики.