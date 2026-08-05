МИД Таиланда передал соболезнования Лаврову после убийства двух россиян

МИД Таиланда передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством двух российских граждан в Паттайе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Генеральный директор Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк встретилась с послом России Евгением Томихиным и подтвердила готовность властей к полному сотрудничеству.

Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури и передала письмо с соболезнованиями. <...> Она подтвердила, что Таиланд придает большое значение этому делу, заверив посла, что таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами, — следует из письма.

Полиция Таиланда 31 июля задержала подозреваемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Задержанные признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом, а тела спрятали в лесу на юге Паттайи. Молодые люди пропали ранним утром 26 июля после выезда из дома.

Ранее стало известно, что убитых россиян кремируют в Таиланде. Родные рассказали, что такое решение принято в соответствии с убеждениями погибших.