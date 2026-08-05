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05 августа 2026 в 09:17

Лайки дороже святынь: туристы вскарабкались на обереги Камчатки

На Камчатке туристы осквернили идолов-оберегов ради видео для соцсетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На Камчатке туристы забрались на одного из трех идолов-гамулов, чтобы снять видео для соцсетей, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Местные жители таким поведением остались недовольны.

По информации авторов канала, все произошло на Вилючинском перевале. Там стоят три гамула, которых коренные народы считают хранителями и духами вулканов. Один из идолов олицетворяет дым, второй — изобилие и добычу, третий считают проводником в мир духов.

Местные относятся к гамулам с уважением — оставляют у их подножий подношения, а также просят удачи и хорошей погоды. Туристы, посетившие Вилючинский перевал, поступили иначе — вскарабкались на одного из идолов ради эффектного кадра.

В мае вандал проник на территорию русского православного кафедрального Крестовоздвиженского собора в Женеве и разбил его исторический витраж. Подозреваемого тогда задержали сотрудники правоохранительных органов.

В феврале вандалы осквернили мемориал «Вечный огонь» в городе Артем. Они оставили на памятнике рисунок с оскорбительным содержанием.

Общество
Россия
Камчатка
вандализм
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