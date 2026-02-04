Зимняя Олимпиада — 2026
Вандалы осквернили мемориал «Вечный огонь»

В Артеме вандалы нанесли оскорбительный рисунок на мемориал «Вечный огонь»

Вандалы надругались над памятью о воинах-артемовцах, павших в годы Великой Отечественной войны, осквернив мемориал «Вечный огонь», передает NEWS.VL. 4 февраля на памятнике был обнаружен рисунок с оскорбительным содержанием.

Информация о произошедшем была направлена в соответствующие надзорные органы. Прокуратура приняла меры и поручила провести начальное расследование. Сейчас проводятся мероприятия по установлению причастных к инциденту личностей, а также по восстановлению памятника в его первоначальном виде.

Ранее в Екатеринбурге 27 января в День снятия блокады Ленинграда мужчина осквернил мемориал «Вечный огонь». Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель Екатеринбурга улегся на элементы памятника, бросил в очаг металлическую деталь для обжига и начал употреблять алкоголь на территории мемориала. Суд принял решение отправить его под стражу до 28 марта 2026 года.

До этого в Москве вандалы снова повредили мемориальную доску, установленную на доме убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской. Неизвестные не только разбили табличку, но и убрали часть цветов, возложенных москвичами в память о погибшей.

