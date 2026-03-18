Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских БПЛА за шесть часов

Силы ПВО 18 марта в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 13 БПЛА — над территориями Краснодарского края и Республики Крым и по три БПЛА — над территорией Республики Адыгея и над акваторией Черного моря, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 18 марта силы ПВО перехватили над регионами России 85 украинских дронов. 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 51 тыс. жителей региона остались без электроснабжения в результате атаки украинской армии на подстанцию в Запорожье. В общей сложности света лишились 53 населенных пункта.