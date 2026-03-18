Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 21:39

Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских БПЛА за шесть часов

Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО 18 марта в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 13 БПЛА — над территориями Краснодарского края и Республики Крым и по три БПЛА — над территорией Республики Адыгея и над акваторией Черного моря, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ночью 18 марта силы ПВО перехватили над регионами России 85 украинских дронов. 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 51 тыс. жителей региона остались без электроснабжения в результате атаки украинской армии на подстанцию в Запорожье. В общей сложности света лишились 53 населенных пункта.

БПЛА
дроны
атаки
ВСУ
регионы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона
Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов
Зеленский «сорвался» на русский язык перед журналистами
Что известно о разрушениях в Краснодаре после ночной атаки БПЛА
«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну
«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России
Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы
Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы
Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы
Файлы Эпштейна стали яблоком раздора между Британией и США
«Локальный характер»: Минсельхоз о карантине в Новосибирской области
Украинцы взбунтовались против сотрудников ТЦК в Волынской области
Что известно о пожаре в здании напротив Госдумы
Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне
Новак назвал мировой энергокризис самым крупным за последние 40 лет
Смолов признал вину и выплатил 1 млн рублей пострадавшему в драке
В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС
Бомбежка АЭС в Иране, фигуристы уходят от Плющенко: что будет дальше
Ближний Восток может остаться без питьевой воды из-за ударов по АЭС «Бушер»
Чуть не устроили новый Чернобыль. США атаковали АЭС «Бушер»: что известно
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.