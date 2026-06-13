Россияне остались без посылок от родных из Европы Посол Гармонин рассказал об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в РФ

Россияне, живущие в европейских странах, в том числе в Швейцарии, регулярно сталкиваются с исчезновением посылок при отправке почты в Россию, заявил ТАСС российский посол в Берне Сергей Гармонин. По его словам, эта проблема вместе с ограничениями на денежные переводы создает дополнительные трудности для граждан России, постоянно живущих за рубежом. Посол отметил, что формально это нельзя назвать дискриминацией, однако неудобства для российской диаспоры очевидны.

Еще одна проблема — это почтовые отправления. Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути, — указал собеседник агентства.

Гармонин также обратил внимание и на другую проблему. По его словам, после прекращения прямого авиасообщения с Россией соотечественникам в Швейцарии стало значительно сложнее поддерживать связь с родными и близкими на родине.

Ранее Гармонин утверждал, что Швейцария ужесточила визовую политику в отношении граждан России. По его словам, в большинстве случаев россиянам выдаются однократные визы, привязанные к конкретным датам поездки, тогда как многократные визы стали редкостью.