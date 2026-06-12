Швейцария ужесточила политику выдачи виз гражданам России, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин РИА Новости. По его словам, в большинстве случаев выдаются однократные визы, привязанные к датам поездки, а многократные визы стали редкостью.

Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам , — сказал Гармонин.

Посол отметил, что швейцарские власти в данном вопросе следуют политике Брюсселя. В Министерстве иностранных дел России ранее неоднократно заявляли, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи шенгенских виз россиянам является дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерного подхода со стороны Европейского союза.

Ранее Гармонин сообщил, что правительство Швейцарии старается не реагировать на удары Вооруженных сил Украины по гражданским в Старобельске и Енакиево. По его словам, швейцарский МИД по-прежнему не прокомментировал ни одну атаку Киева на мирных людей.