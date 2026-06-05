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05 июня 2026 в 17:02

Стала известна реакция Швейцарии на кровавые удары Украины по Донбассу

Посол РФ Гармонин: Швейцария пытается игнорировать удары ВСУ по мирным жителям

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
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Правительство Швейцарии старается не реагировать на удары Вооруженных сил Украины по гражданским в Старобельске и Енакиево, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, которые приводит РИА Новости, швейцарский МИД по-прежнему не прокомментировал ни одну атаку Киева на мирных людей.

[В Швейцарии] делают вид, что не замечают террористических ударов киевского режима по мирным жителям, как это было с педагогическим колледжем в Старобельске и гражданским автобусом в центре Енакиево. Публичной реакции МИД Швейцарии на эти, как, впрочем, и другие преступления киевских нацистов, так и не последовало, — прокомментировал Гармонин.

Ранее представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что страна подтвердила готовность принять саммит высокого уровня по Украине. По его словам, швейцарская сторона поддерживает контакты с Россией и Украиной, чтобы помочь им в переговорном процессе.

Журналист-расследователь Кристофер Хелали ранее заявил, что западные репортеры, прибывшие на место теракта в Старобельске, обнаружили доказательства использования украинскими военными систем Starlink для удара по общежитию. По его словам, представители СМИ были глубоко потрясены масштабами разрушений.

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Максим Кирсанов
М. Кирсанов
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