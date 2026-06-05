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05 июня 2026 в 12:38

Швейцария подтвердила готовность принять саммит по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Швейцария подтвердила свою готовность принять саммит высокого уровня по Украине, сообщил РИА Новости представитель МИД конфедерации Николя Бидо. Страна поддерживает контакты с Российской Федерацией и Украиной для содействия переговорному процессу между сторонами.

Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине, — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель МИД Швейцарии уточнил, что подготовка саммита требует серьезных усилий, однако у страны есть соответствующий опыт. Он также добавил, что страна будет готова в случае достижения «политических условий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Кремль надеется, что пауза в переговорном процессе по Украине будет нарушена. По его словам, РФ продолжает общение по этому поводу с представителями Белого дома.

До этого Киев предложил Москве завершить конфликт в открытом письме. Соответствующее сообщение опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. В документе он призвал президента РФ Владимира Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

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