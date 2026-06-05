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05 июня 2026 в 11:53

Песков рассказал о надежде Кремля в переговорах по Украине

Песков: РФ надеется, что пауза в переговорном процессе по Украине будет нарушена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Кремль надеется, что пауза в переговорном процессе по Украине будет нарушена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, РФ продолжает общение по этому поводу с представителями Белого дома.

Мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться, — отметил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия примет капитуляцию Украины как основное условие для мирных переговоров. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский пытается продемонстрировать, что к завершению конфликта стремится только Киев.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.

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