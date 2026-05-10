10 мая 2026 в 13:44

Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной

Ушаков: без вывода ВСУ из Донбасса переговоры с Украиной не будут продвигаться

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. По словам дипломата, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.

Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело, — отметил дипломат.

Также Ушаков заявил, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса. Он подчеркнул, что Киев отказывается идти на этот «разумный» шаг при поддержке Евросоюза. Если ВСУ не покинут регион, то переговоры по урегулированию застрянут без вывода, подчеркнул дипломат.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может представлять Евросоюз на переговорах по Украине. По его словам, это возможно при поддержке президента США Дональда Трампа.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
