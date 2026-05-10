Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. По словам дипломата, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.

Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело, — отметил дипломат.

Также Ушаков заявил, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса. Он подчеркнул, что Киев отказывается идти на этот «разумный» шаг при поддержке Евросоюза. Если ВСУ не покинут регион, то переговоры по урегулированию застрянут без вывода, подчеркнул дипломат.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может представлять Евросоюз на переговорах по Украине. По его словам, это возможно при поддержке президента США Дональда Трампа.