10 мая 2026 в 13:25

Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе

Ушаков: Киев осознает необходимость вывода войск из Донбасса

Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что Киев отказывается идти на этот «разумный» шаг при поддержке Евросоюза. Если ВСУ не покинут регион, то переговоры по урегулированию застрянут без вывода, подчеркнул дипломат.

Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают, — сказал он.

Ушаков отметил, что американская сторона не отказывается от темы урегулирования конфликта на Украине, несмотря на текущую занятость переговорами с Ираном. По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер в ближайшее время могут снова приехать в Москву.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей Киева к переговорам. Она отметила важность соблюдения юридических аспектов будущих договоренностей.

