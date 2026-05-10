10 мая 2026 в 10:43

В Госдуме ответили, от чего зависит завершение конфликта на Украине

Журова: завершение конфликта зависит от готовности властей Украины к переговорам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей украинской власти к переговорам, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила важность соблюдения юридических аспектов будущих договоренностей.

Я думаю, что каждый из нас надеется [на скорое завершение конфликта]. Вопрос даже не к нам, а к украинской власти. Готовы ли они садиться за стол переговоров или нет? Само по себе перемирие не ведет к подписанию всех юридических документов. Важно, чтобы все было сделано с юридической чистотой, чтобы у нас не возникло такой ситуации, как с Японией, когда до сих пор они не признают достигнутые тогда соглашения. Важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров [с Украиной]. Я думаю, что у [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] есть основания и информация думать и говорить так, ― сказала Журова.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

До этого Путин рассказал, что Министерство обороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Киева в День Победы. Он подчеркнул, что получит доклад от ведомства после проведенных по случаю 9 Мая встреч.

Власть
Россия
Светлана Журова
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
