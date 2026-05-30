Раскрыта новая схема мошенников с компенсацией после стихийных бедствий МВД: мошенники стали использовать легенды о компенсации после стихийных бедствий

Мошенники в своих схемах стали все чаще использовать легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверке качества товаров, сообщили в пресс-центре МВД России. Там уточнили, что аферисты в основном ссылаются на общеизвестные ведомства, передает ТАСС.

Редко используются менее узнаваемые ведомства. В таком случае мошенники используют легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий, проверке качества купленных товаров, об участии в исследовании с выплатой вознаграждения, о наследстве или неучтенных выплатах, — отметили в министерстве.

В МВД обратили внимание, что задача мошеннических кол-центров в нынешних условиях — не только хищение денег, но и получение психологического контроля над людьми. Это делается для того, чтобы в дальнейшем использовать жертв в преступной деятельности.

Ранее телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».