«Ливерпуль» уволил главного тренера

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот покидает свою должность

Арне Слот Фото: Xinhua/Global Look Press
Арне Слот покинул должность главного тренера английского «Ливерпуля», сообщает пресс-служба на странице футбольного клуба в соцсети Х. В заявлении нидерландца поблагодарили за проделанную работу.

Футбольный клуб «Ливерпуль» подтверждает, что Арне Слот покидает пост главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Процесс назначения преемника уже начался, — сказано в заявлении.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив на посту Юргена Клоппа. Уже в первом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Англии. Слоту 47 лет. До переезда в Англию он работал в нидерландских клубах АЗ и «Фейенорд». Вместе с командой из Роттердама тренер выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а в 2022 году вывел клуб в финал Лиги конференций УЕФА.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объявил, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ c баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Он подтвердил, что Деян Радоньич покидает пост главного тренера.

