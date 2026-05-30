Пьяная выходка водителя BMW стоила жизни молодой девушке

Пьяный водитель BMW насмерть сбил девушку у ночного клуба в Чите

Пьяный водитель BMW насмерть сбил девушку возле ночного клуба в Чите, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, перед этим водитель подрался с компанией, где присутствовал дядя погибшей.

Как уточнил канал, накануне рано утром возле клуба Barcode на пересечении улиц Ленина и Красноармейской собралась толпа из более чем 10 человек. Возле заведения началась драка. Во время конфликта один из участников потерял сознание и упал под припаркованный BMW.

Позднее за руль иномарки сел пьяный мужчина, который резко тронулся и на полной скорости врезался в 21-летнюю девушку, которая пыталась помочь пострадавшему — своему дяде. Посетительницу клуба протащило под колесами BMW, и она скончалась на месте. Ее дядю доставили в больницу. Водителя инцидента задержали.

Ранее в Москве пьяный водитель без водительского удостоверения сбил пешехода на нерегулируемом переходе на Открытом шоссе. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу. Водитель сбежал с места преступления, однако вскоре его удалось идентифицировать.

