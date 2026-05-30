30 мая 2026 в 15:29

Казахстанский пилот сопроводил борт Путина под трек «Матушка-земля»

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в соцсетях ролик, как он сопровождает борт президента РФ Владимира Путина при прибытии в Астану. Поверх видео он наложил популярный трек «Матушка-земля».

На кадрах видно, как самолет президента России сопровождает группа пилотов. Также Джуманов показал себя в экипировке — в костюме летчика с большим шлемом.

Владимир Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая в рамках государственного визита. Во время пребывания в стране он провел переговоры с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым, а также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее президент РФ заявил, что доволен итогами визита в Казахстан. Глава государства отметил, что товарооборот между Москвой и Астаной вышел на рекордные $20 млрд (1,4 трлн рублей) и продолжает расти.

Также сообщалось, что кортеж Владимира Путина в Астане сопровождал вертолет. На улицах столицы Казахстана на фоне визита российского лидера были усилены меры безопасности. По всему маршруту следования президента также расставили сотрудников полиции и специальный транспорт.

