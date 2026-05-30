Генерал заявил о зависимости выживания Украины от ИИ

Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм: ВСУ не справятся без использования ИИ

Онно Эйхельсхейм Онно Эйхельсхейм Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Украина не сможет выжить на поле боя без использования технологий искусственного интеллекта, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм. Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, он заявил, что цифровые системы сейчас активно применяются на украинских командных пунктах тактического и оперативного уровней, передает РИА Новости.

Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ, — сказал Эйхельсхейм.

Искусственный интеллект помогает анализировать обстановку и прогнозировать перемещения противника. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и готовить оборонительные или атакующие позиции.

Международный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая. В этом году в мероприятии принимают участие официальные представители из 44 государств. В состав присутствующих делегаций вошли более 50 руководителей министерского уровня.

Ранее стало известно, что ВСУ стали реже использовать беспилотники типа «Лютый» для ударов по территории России. Командир подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот рассказал, что упомянутые аппараты теперь практически сразу сбиваются российскими FPV-перехватчиками «Елка».

