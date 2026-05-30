Генерал заявил о зависимости выживания Украины от ИИ

Украина не сможет выжить на поле боя без использования технологий искусственного интеллекта, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм. Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, он заявил, что цифровые системы сейчас активно применяются на украинских командных пунктах тактического и оперативного уровней, передает РИА Новости.
Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ, — сказал Эйхельсхейм.
Искусственный интеллект помогает анализировать обстановку и прогнозировать перемещения противника. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и готовить оборонительные или атакующие позиции.
Международный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая. В этом году в мероприятии принимают участие официальные представители из 44 государств. В состав присутствующих делегаций вошли более 50 руководителей министерского уровня.
