Генерал заявил о зависимости выживания Украины от ИИ Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм: ВСУ не справятся без использования ИИ

Украина не сможет выжить на поле боя без использования технологий искусственного интеллекта, заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм. Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, он заявил, что цифровые системы сейчас активно применяются на украинских командных пунктах тактического и оперативного уровней, передает РИА Новости.

Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ, — сказал Эйхельсхейм.

Искусственный интеллект помогает анализировать обстановку и прогнозировать перемещения противника. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы и готовить оборонительные или атакующие позиции.

Международный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая. В этом году в мероприятии принимают участие официальные представители из 44 государств. В состав присутствующих делегаций вошли более 50 руководителей министерского уровня.

