«Послание»: на Западе сделали неожиданное заявление об «Орешнике»

Россия использует удары ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине как инструмент передачи сигналов Киеву, Европе и западным странам, пишет Advance. По оценке издания, применение комплекса носит не только военный, но и демонстрационный характер.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, способная нести конвенциональную или ядерную боевую часть. И в этом его главное отличие <…>. Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте , — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что «Орешник» предназначен для точечных ударов по особо важным целям и одновременно служит напоминанием европейским странам об изменении ситуации в сфере безопасности после прекращения действия ряда ракетных соглашений. По мнению Advance, сложившиеся условия все больше напоминают наиболее напряженные периоды холодной войны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в Белоруссии заметно усилило эффект сдерживания Запада. В частности, решение, принятое лидерами обеих стран, привело к существенному изменению геополитического баланса в регионе.