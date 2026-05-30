30 мая 2026 в 16:02

Циклоны, дожди и тепло до +24: погода в Москве в начале следующей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В начале следующей недели в Москве температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, сообщила в беседе с NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 3 июня?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Татьяны Поздняковой, в начале следующей недели в российской столице возможны осадки, но воздух днем будет прогреваться до +18–22 градусов.

«1–2 июня в столичном регионе еще возможны осадки. Потом атмосферное давление вырастет, и погоду будет определять либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Поэтому 3 июня температурный фон в регионе выйдет на норму. Минимальная температура будет в пределах +8–13 градусов, дневная температура составит +17–22 градуса. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернется в столицу», — рассказала синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в Москве «заработает» с 3 июня.

«Первые двое суток все еще пройдут под влиянием тыла североатлантического циклона. Из-за облаков будет неуверенно выглядывать солнце, в понедельник ночью +5–8 градусов, днем местами возможен небольшой дождь. Температура — от +16 до +19 градусов. Во вторник к утру +8–11 градусов, после полудня пройдет кратковременный дождь, температура подрастет до +18–21 градуса. Лето „заработает“ с 3 июня, когда инициативу в атмосфере наконец-то перехватит северный антициклон. В среду станет солнечно, с неба больше ни капли дождевой воды, под утро — от +6 до +9 градусов, в середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло — +21–24 градуса», — отметил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регион на следующей неделе придет волна потепления.

«На следующей неделе будем отогреваться, подсыхать и наслаждаться погодой. Осадков по всему региону будет уже мало, только в отдельные дни, ветер преимущественно слабый. Температура воздуха продолжит повышаться, в начале недели днем — от +15 до +20 градусов, с середины недели даже до +20–25 градусов. Пока такие перспективы по нашему региону», — отметил он.

По данным метеорологических центров, в понедельник, 1 июня, ночью столбики термометров покажут +7–9 градусов. Однако к 10 утра воздух стремительно прогреется до +15–17 градусов. Днем над городом установится малооблачная погода. Максимальная температура достигнет отметки +20 градусов. Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха опустится до комфортных 45–50%.

Во вторник, 2 июня, ночные температуры составят +12–14 градусов. Днем воздух прогреется до +19–22 градусов. Ветер сменит направление на южное, но останется слабым, 3 м/с. Ожидается высокое атмосферное давление. Осадков в течение суток не прогнозируется.

В среду, 3 июня, воздух остынет только до +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20–23 градусов. Возможны скоротечные ливни и грозы. В центре города дожди вероятны ближе к вечеру. Они будут кратковременными и не интенсивными, до 5 миллиметров осадков. Ветер к вечеру развернется на северо-западный, его порывы при грозах могут усиливаться до 12–14 м/с.

