ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 15:37

Южная Корея доверит оборону страны ИИ

Южная Корея намерена внедрить ИИ для обнаружения и поражения угроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Южная Корея планирует создать систему обнаружения и поражения угроз на базе искусственного интеллекта, заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По словам главы военного ведомства, которые приводит РИА Новости, Сеул намерен развивать армию с опорой на современные технологии и беспилотные системы.

Мы создадим умную и мощную армию, основанную на системе обнаружения и поражения на основе искусственного интеллекта, взаимодействии человека с беспилотными системами, а также на системе противодействия, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект — необратимый и неизбежный процесс. По его словам, рынок труда перестраивается уже сейчас. Глава государства допустил, что миллионы людей будут вынуждены поменять род деятельности.

До этого главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что ИИ активно используется во врачебной практике. Он уточнил, что технология не заменяет врача, а лишь ускоряет анализ снимков и повышает эффективность диагностики.

Азия
Южная Корея
Сингапур
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.