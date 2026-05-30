Южная Корея доверит оборону страны ИИ

Южная Корея планирует создать систему обнаружения и поражения угроз на базе искусственного интеллекта, заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По словам главы военного ведомства, которые приводит РИА Новости, Сеул намерен развивать армию с опорой на современные технологии и беспилотные системы.

Мы создадим умную и мощную армию, основанную на системе обнаружения и поражения на основе искусственного интеллекта, взаимодействии человека с беспилотными системами, а также на системе противодействия, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект — необратимый и неизбежный процесс. По его словам, рынок труда перестраивается уже сейчас. Глава государства допустил, что миллионы людей будут вынуждены поменять род деятельности.

До этого главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что ИИ активно используется во врачебной практике. Он уточнил, что технология не заменяет врача, а лишь ускоряет анализ снимков и повышает эффективность диагностики.