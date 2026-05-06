Для школьников-задир введут телесные наказания в одной азиатской стране В школах Сингапура мальчиков будут наказывать ротанговой тростью за буллинг

В школах Сингапура введут телесные наказания для мальчиков и подростков, уличенных в травле других учеников, сообщает The Guardian. Провинившихся будут бить ротанговой тростью — от одного до трех ударов в зависимости от тяжести проступка.

Мера принята после нескольких случаев буллинга в прошлом году. Порка будет применяться только к мальчикам старше девяти лет, а для девочек предусмотрены другие методы: задержание после уроков или отстранение от занятий. Власти называют наказание палкой «крайним средством», когда другие меры недостаточны. Удары должны быть согласованы с директором, а наносить их имеет право только уполномоченный учитель.

Принимая решение о наказании, школы обязаны учитывать зрелость ученика. После порки школа должна отслеживать благополучие ребенка с участием психолога. Отмечается, что международные организации, включая ЮНИСЕФ, выступают против телесных наказаний. По данным ВОЗ, ежегодно в мире дома им подвергаются около 1,2 млрд детей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отмечал, что количество школьных психологов в учебных заведениях необходимо увеличить в рамках борьбы с буллингом. Он обратил внимание на то, что действующим нормативом сейчас считается один такой специалист на 300 учеников, однако этой меры явно недостаточно.