В Госдуме предложили увеличить число школьных психологов Миронов предложил увеличить число психологов в школе для борьбы с буллингом

В школах необходимо увеличить число школьных психологов в рамках борьбы с буллингом, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что нормативом сейчас считается один специалист на 300 учеников, но этого недостаточно.

Норматив — один психолог на 300 учеников, но он не соблюдается и его недостаточно, — сказал Миронов.

Глава партии «Справедливая Россия» подчеркнул, что психологи должны использовать грамотный подход, работать со школьниками и их родителями. Он добавил, что учителя из-за высокой нагрузки не могут постоянно отслеживать психологическое состояние обучающихся.

Ранее Миронов заявил, что школьных агрессоров нужно отстранять от государственных итоговых экзаменов. Он отметил, что травля часто становится основой для трагедий — от вооруженных нападений в школах до детских суицидов.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил мнение, что священнослужители способны помочь в решении проблемы травли среди школьников. По его словам, следует закрепить за каждым учебным заведением ответственного священника для духовно-просветительской работы.