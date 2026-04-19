19 апреля 2026 в 17:03

В Госдуме предложили увеличить число школьных психологов

Миронов предложил увеличить число психологов в школе для борьбы с буллингом

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В школах необходимо увеличить число школьных психологов в рамках борьбы с буллингом, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что нормативом сейчас считается один специалист на 300 учеников, но этого недостаточно.

Норматив — один психолог на 300 учеников, но он не соблюдается и его недостаточно, — сказал Миронов.

Глава партии «Справедливая Россия» подчеркнул, что психологи должны использовать грамотный подход, работать со школьниками и их родителями. Он добавил, что учителя из-за высокой нагрузки не могут постоянно отслеживать психологическое состояние обучающихся.

Ранее Миронов заявил, что школьных агрессоров нужно отстранять от государственных итоговых экзаменов. Он отметил, что травля часто становится основой для трагедий — от вооруженных нападений в школах до детских суицидов.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил мнение, что священнослужители способны помочь в решении проблемы травли среди школьников. По его словам, следует закрепить за каждым учебным заведением ответственного священника для духовно-просветительской работы.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

